Ban A vs SL A 2nd ODI Scorecard

This is the 2nd unofficial ODI of Sri Lanka A Tour of Bangladesh 2018.

Ban A vs SL A 2nd ODI begins at 8:30 IST, which is 9:00 local time.

Ban A vs SL A 2nd ODI Scorecard

Match Date: Jul 19, 2018

Venue: Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet

Toss: Sri Lanka A won the toss and chose to bat

Umpires: Masudur Rahman, Morshed Ali Khan

Match Result: Sri Lanka A won by 67 runs

Man of the Match: NLTC Perera

Ban A vs SL A 2nd ODI Scorecard

Ban A vs SL A 2nd ODI Scorecard:

Sri Lanka A innings Runs Balls Mins 4s 6s S-Rate HDRL Thirimanne c Sanjamul Islam b Al-Amin 0 5 2 – – 0.00 WU Tharanga c Ariful Haque b Sanjamul Islam 44 51 96 4 1 86.27 SMA Priyanjan c Mithun Ali b Nayeem Hasan 21 29 42 2 – 72.41 S Ashan lbw b Nayeem Hasan 10 16 17 1 – 62.50 MD Shanaka c Ariful Haque b Sanjamul Islam 17 17 29 1 1 100.00 GSNFG Jayasuriya c sub (Mohammad Naim) b Nayeem Hasan 12 20 25 1 – 60.00 *NLTC Perera c Saif Hasan b Shoriful Islam 111 88 129 9 5 126.14 +MB Ranasinghe lbw b Afif Hossain 2 9 12 – – 22.22 PM Pushpakumara c Ariful Haque b Shoriful Islam 8 20 18 1 – 40.00 DSM Kumara c Nayeem Hasan b Khaled Ahmed 36 36 2 2 100.00 KN Peiris not out 2 8 19 – – 25.00 Extras (4 lb, 1 nb, 7 w) 12 Total (all out, 49.4 overs) 275 Fall of wickets: 1-0 (Thirimanne, 0.5 ov), 2-58 (Priyanjan, 10.4 ov), 3-72 (Ashan, 14.5 ov), 4-94 (Shanaka, 18.6 ov), 5-103 (Tharanga, 20.3 ov), 6-121 (Jayasuriya, 25.2 ov), 7-129 (Ranasinghe, 28.5 ov), 8-206 (Pushpakumara, 37.6 ov), 9-250 (Perera, 46.3 ov), 10-275 (Kumara, 49.4 ov)

Bangladesh A bowling Overs Mdns Runs Wkts Wides No-Balls S-Rate Econ Al-Amin 5 0 26 1 2 – 30.00 5.20 Khaled Ahmed 8.4 0 42 1 2 – 52.00 4.85 Shoriful Islam 10 0 74 2 2 1 30.00 7.40 Nayeem Hasan 10 0 42 3 – – 20.00 4.20 Ariful Haque 5 0 20 0 – – – 4.00 Sanjamul Islam 4 0 21 2 – – 12.00 5.25 Afif Hossain 4 0 21 1 – – 24.00 5.25 Soumya Sarkar 3 0 25 0 1 – – 8.33

Bangladesh A innings Runs Balls Mins 4s 6s S-Rate Saif Hasan c Perera b Pushpakumara 28 30 60 2 1 93.33 Soumya Sarkar c Perera b Jayasuriya 12 5 9 3 – 240.00 Zakir Hasan c Kumara b Peiris 32 37 40 4 1 86.49 *+Mithun Ali c Ranasinghe b Priyanjan 25 30 47 1 1 83.33 Al-Amin lbw b Shanaka 46 65 88 4 1 70.77 Ariful Haque c Ranasinghe b Pushpakumara 27 53 99 2 – 50.94 Afif Hossain b Peiris 12 23 34 – 1 52.17 Sanjamul Islam b Peiris 2 5 8 – – 40.00 Nayeem Hasan lbw b Kumara 2 8 17 – – 25.00 Shoriful Islam st Ranasinghe b Pushpakumara 9 11 14 1 – 81.82 Khaled Ahmed not out 0 0 1 – – 0.00 Extras (4 lb, 9 w) 13 Total (all out, 44.3 overs) 208 Fall of wickets: 1-18 (Soumya Sarkar, 1.4 ov), 2-71 (Zakir Hasan, 11.2 ov), 3-75 (Saif Hasan, 12.5 ov), 4-122 (Mithun Ali, 22.1 ov), 5-165 (Al-Amin, 32.2 ov), 6-186 (Afif Hossain, 39.3 ov), 7-192 (Sanjamul Islam, 41.1 ov), 8-192 (Ariful Haque, 42.1 ov), 9-206 (Nayeem Hasan, 43.6 ov), 10-208 (Shoriful Islam, 44.3 ov)

Sri Lanka A bowling Overs Mdns Runs Wkts Wides No-Balls S-Rate Econ Kumara 4 0 31 1 3 – 24.00 7.75 Jayasuriya 8 1 41 1 – – 48.00 5.12 Shanaka 6 0 24 1 – – 36.00 4.00 Pushpakumara 9.3 1 32 3 3 – 19.00 3.37 Peiris 10 1 39 3 – – 20.00 3.90 Ashan 2 0 14 0 – – – 7.00 Priyanjan 5 0 23 1 1 – 30.00 4.60

Ban A vs SL A 2nd ODI Squads | Bangladesh vs Sri Lanka 2018

Sri Lanka A Squad for Sri Lanka A Tour of Bangladesh 2018

Upul Tharanga, Sadeera Samarawickrama (Wicket Keeper), Lahiru Thirimanne, Shehan Jayasuriya, Ashan Priyanjan, Dasun Shanaka, Thisara Perera (Captain), Shammu Ashan, Shehan Madushanka, Pushpakumara, Nishan Peiris, Isuru Udana, Asitha Fernando, Charith Asalanka, Minod Bhanuka

Bangladesh A Squad for Sri Lanka A Tour of Bangladesh 2018

Mizanur Rahman, Soumya Sarkar, Zakir Hasan, Fazle Mahmud, Mohammad Mithun (Captain & Wicket Keeper), Ariful Haque, Al-Amin, Sunzamul Islam, Naeem Hasan, Shoriful Islam, Khaled Ahmed, Shadman Islam, Afif Hossain, Sabbir Rahman, Mohammad Saifuddin, Saif Hassan, Tushar Imran, Nazmul Islam, Abu Hider Rony, Mosaddek Hossain, Nayeem Hasan, Rishad Hossain, Naim Sheikh

