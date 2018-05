Colombo vs Galle Scorecard | Super Provincial One Day Tournament scorecard 2018

Venue: R.Premadasa Stadium, Colombo

Toss: Galle won the toss and chose to bat

Umpires: Gamini Dissanayake, Lyndon Edward Hannibal

Match Result:

Galle Innings 190-3 (32)

Colombo Squad: Dilshan Munaweera, Shehan Jayasuriya, Lahiru Thirimanne, Dhananjaya de Silva, Chamara Silva, Thisara Perera (Captain), Lasith Abeyratne (Wicket Keeper), Thikshila de Silva, Dilruwan Perera, Lakshan Sandakan, Lasith Ambuldeniya, Dinesh Chandimal, Dilhan Cooray, Angelo Perera, Nisal Francisco, Samith Dushantha, Wanindu Hasaranga, Dushmantha Chameera, Vishwa Fernando, Kaveeshka Anjula, Vikum Sanjaya, Sachintha Peiris, Nipun Malinga, Kamindu Mendis

Galle Squad: Ramith Rambukwella, Upul Tharanga (Captain), Sadeera Samarawickrama (Wicket Keeper), Roshen Silva, Dasun Shanaka, Shammu Ashan, Chaturanga de Silva, Seekkuge Prasanna, Nisala Tharaka, Pushpakumara, Suranga Lakmal, Lahiru Milantha, Bhanuka Rajapaksa, Chathura Randunu, SL Fernando, Janith Liyanage, Madawa Warnapura, Mohomed Dilshad, Nishan Peiris, Irosh Samarasooriya, Deshan Dias, Andy Solomons, Dhananjaya Lakshan, Ashen Bandara

