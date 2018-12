Colombo W v Kandy W Scorecard | Sri Lanka Women’s Super Provincial Tournament scorecard 2018

Colombo W v Kandy W Scorecard | Sri Lanka Women’s Super Provincial Tournament 2018 Scorecard

Check here Colombo W v Kandy W (Dec 7, 2018): Sri Lanka Women’s Super Provincial Tournament 2018 Tournament Scores.

Venue: Air Force Ground, Katunayake

Toss: Kandy District Women won the toss and decided to field

Umpires: BSP Fernando, KK Jayaweera

Match Result: Colombo District Women won by 9 runs

Colombo District Women innings Runs Balls Mins 4s 6s S-Rate BYA Mendis c Samarawickrama b Samuddika 65 104 7 1 62.50 K Parami c Sanjeewani b Sewwandi 4 10 1 – 40.00 +WBRN Perera c Sanjeewani b Ranathunga 9 41 – – 21.95 ML Meththananda c Weerakkody b Samuddika 22 49 4 – 44.90 *OU Ranasinghe lbw b Samarawickrama 4 24 1 – 16.67 LE Kaushalya run out 23 25 3 – 92.00 KADA Kanchana c Sanjeewani b Sewwandi 9 20 – – 45.00 S Ravikumar not out 13 16 1 – 81.25 SADRMP Samarasinghe c and b Sewwandi 8 8 – – 100.00 SIP Fernando not out 1 3 – – 33.33 N Pathmachandra did not bat Extras (4 b, 4 lb, 31 w) 39 Total (8 wickets, innings closed, 50 overs) 197 Fall of wickets: 1-11 (Parami), 2-44 (Perera), 3-96 (Meththananda), 4-124 (Mendis), 5-127 (Ranasinghe), 6-166 (Kanchana), 7-173 (Kaushalya), 8-192 (Samarasinghe)

Kandy District Women bowling Overs Mdns Runs Wkts Wides No-Balls S-Rate Econ Weerakkody 10 1 23 0 – – 2.30 Sewwandi 8 0 33 3 – 16.00 4.12 Samuddika 9 2 26 2 – 27.00 2.89 Ranaweera 10 2 30 0 – – 3.00 Ranathunga 6 1 26 1 – 36.00 4.33 Kaushalya 3 0 19 0 – – 6.33 Samarawickrama 4 0 32 1 – 24.00 8.00

Kandy District Women innings Runs Balls Mins 4s 6s S-Rate MDN Hansika c Perera b Meththananda 22 51 3 – 43.14 MSD de Silva b Pathmachandra 8 17 2 – 47.06 HMD Samarawickrama lbw b Ravikumar 66 80 9 – 82.50 +MAA Sanjeewani b Fernando 1 3 – – 33.33 HIS Mendis lbw b Fernando 7 13 1 – 53.85 *SS Weerakkody lbw b Ravikumar 24 38 4 – 63.16 HAM Samuddika c and b Ranasinghe 0 3 – – 0.00 WJ Kaushalya c Mendis b Ranasinghe 4 19 – – 21.05 I Ranaweera b Ranasinghe 5 13 – – 38.46 MT Sewwandi not out 18 17 2 – 105.88 M Ranathunga lbw b Kanchana 10 28 1 – 35.71 Extras (2 b, 2 lb, 19 w) 23 Total (all out, 46.5 overs) 188 Fall of wickets: 1-16 (de Silva), 2-65 (Hansika), 3-66 (Sanjeewani), 4-92 (Mendis), 5-143 (Weerakkody), 6-144 (Samuddika), 7-146 (Samarawickrama), 8-153 (Ranaweera), 9-154 (Kaushalya), 10-188 (Ranathunga, 46.5 ov)

Colombo District Women bowling Overs Mdns Runs Wkts Wides No-Balls S-Rate Econ Pathmachandra 5 1 16 1 – 30.00 3.20 Kanchana 6.5 0 31 1 – 41.00 4.54 Meththananda 7 0 25 1 – 42.00 3.57 Ranasinghe 10 0 50 3 – 20.00 5.00 Fernando 8 1 34 2 – 24.00 4.25 Ravikumar 10 1 28 2 – 30.00 2.80

