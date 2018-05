Kandy vs Galle Scorecard | Super Provincial One Day Tournament scorecard 2018

Kandy vs Galle Live Cricket | Super Provincial One Day Tournament 2018 Scorecard Match 2

Kandy vs Galle (May 2, 2018): Super Provincial One Day Tournament 2018

Venue: P Sara Oval, Colombo

Toss: Kandy District won the toss and decided to field

Umpires: RA Kottahachchi, RSA Palliyaguruge

Match Result: Kandy won by 28 runs (DLS method- target 189)

Kandy vs Galle Scorecard Match 2 | Super Provincial One Day Tournament live scorecard 2018

The Kandy vs Galle Scorecard will be updated here.

Galle District innings Runs Balls Mins 4s 6s S-Rate *WU Tharanga c Dickwella b Rajitha 0 2 – – 0.00 RLB Rambukwella c Dickwella b Rajitha 12 6 1 1 200.00 +WSR Samarawickrama b Udana 25 19 4 – 131.58 AD Solomons c Pathirana b Kumara 23 17 5 – 135.29 ARS Silva c Kapugedera b Udana 55 59 1 1 93.22 S Ashan c Kapugedera b Udana 72 73 6 1 98.63 MD Shanaka c Dickwella b Udana 12 7 1 1 171.43 PC de Silva c sub (KIC Asalanka) b Kumara 29 14 3 2 207.14 S Prasanna c Mathews b Rajitha 5 4 1 – 125.00 NT Gamage c Mathews b Udana 4 7 – – 57.14 RAS Lakmal not out 2 6 – – 33.33 Extras (2 lb, 9 w) 11 Total (all out, 35.4 overs) 250 Fall of wickets: 1-0 (Tharanga, 0.2 ov), 2-39 (Rambukwella, 4.1 ov), 3-49 (Samarawickrama, 5.4 ov), 4-67 (Solomons, 8.3 ov), 5-173 (ARS Silva, 27.2 ov), 6-205 (Shanaka, 29.3 ov), 7-222 (Ashan, 31.6 ov), 8-238 (de Silva, 32.5 ov), 9-246 (Prasanna, 33.6 ov), 10-250 (Gamage, 35.4 ov)

Kandy District bowling Overs Mdns Runs Wkts Wides No-Balls S-Rate Econ Rajitha 7 0 63 3 5 – 14.00 9.00 Udana 7.4 0 59 5 – – 9.20 7.70 Kumara 7 0 56 2 1 – 21.00 8.00 Daniel 2 0 15 0 3 – – 7.50 Pathirana 7 0 29 0 – – – 4.14 Wanigamuni 5 0 26 0 – – – 5.20

Kandy District innings Runs Balls Mins 4s 6s S-Rate +DPDN Dickwella c Ashan b Shanaka 75 58 11 – 129.31 ML Udawatte lbw b de Silva 116 96 14 2 120.83 *AD Mathews not out 20 26 1 – 76.92 JKC Daniel did not bat CK Kapugedera did not bat PARP Perera did not bat RTM Wanigamuni did not bat I Udana did not bat CBRLS Kumara did not bat CAK Rajitha did not bat SS Pathirana did not bat Extras (2 lb, 4 w) 6 Total (2 wickets, 30 overs) 217 Fall of wickets: 1-137 (Dickwella, 19.4 ov), 2-217 (Udawatte, 30 ov)

Galle District bowling Overs Mdns Runs Wkts Wides No-Balls S-Rate Econ Lakmal 6 0 41 0 1 – – 6.83 Rambukwella 4 0 28 0 1 – – 7.00 Gamage 5 0 35 0 – – – 7.00 Ashan 5 0 33 0 1 – – 6.60 Shanaka 4 0 36 1 1 – 24.00 9.00 Prasanna 3 0 28 0 – – – 9.33 de Silva 3 0 14 1 – – 18.00 4.67

Kandy Squad: Chamara Kapugedera, Mahela Udawatte, Angelo Mathews (c), Isuru Udana, Niroshan Dickwella (wk), Sachith Pathirana, Ramesh Mendis, Priyamal Perera, Kasun Rajitha, Lahiru Kumara, Jehan Daniel, Tharanga Paranavitana, Jeevan Mendis, Danushka Gunathilaka, Minod Bhanuka, Asela Gunaratne, Charith Asalanka, Avishka Fernando, Prabath Jayasuriya, Hasitha Boyagoda, Pramod Madushan, Pathum Nissanka, Nipuna Kariyawasam, Adeesha Nanayakkara

Galle Squad: Upul Tharanga (c), Suranga Lakmal, Ramith Rambukwella, Seekkuge Prasanna, Andy Solomons , Roshen Silva, Dasun Shanaka, Chaturanga de Silva, Sadeera Samarawickrama (wk), Nisala Tharaka, Shammu Ashan, Bhanuka Rajapaksa, Pushpakumara, Madawa Warnapura, Mohomed Dilshad, Lahiru Milantha, Ashen Bandara, Irosh Samarasooriya, Dhananjaya Lakshan, Nishan Peiris, Chathura Randunu, SL Fernando, Janith Liyanage, Deshan Dias

