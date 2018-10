Scorecard of Mizoram vs Nagaland Vijay Hazare Trophy 2018 | Oct 6

Check below scorecard of Mizoram vs Nagaland Vijay Hazare Trophy 2018 played on Oct 6 at Shastri Maidan, Vallabh Vidyanagar, Anand. This is the Round 11, Plate match of Vijay Hazare Trophy 2018.

Match Date: Oct 6, 2018

Venue: Shastri Maidan, Vallabh Vidyanagar, Anand

Toss: Mizoram won the toss and chose to bat

Umpires: UV Gandhe, AM Saheba

Match Result: Nagaland won by 8 wickets

Vijay Hazare Trophy 2018 Scorecard of Mizoram vs Nagaland



Mizoram innings Runs Balls 4s 6s Lalhmangaiha lbw b Jonathan 4 28 – – M Lalremkima st Sehrawat b Kazi 4 28 – – TS Kohli c Pawan b IG Zhimomi 33 70 2 – AL Rajput c and b Kazi 3 13 – – K Vanlalruata (C) st Sehrawat b Rahman 0 6 – – C Lalrinsanga lbw b Lemtur 12 36 1 – S Sailo (WK) c Sehrawat b IG Zhimomi 2 23 – – LM Ralte c Rupero b Lemtur 1 12 – – G Lalbiakvela b IG Zhimomi 2 3 – – S Zorinliana c Rupero b Lemtur 17 28 1 1 Lalrempuia not out 3 7 – – Extras 19 (5 lb, 14 w) Total 100 all out (42.2 overs) Fall of wickets: 1-12 (Lalhmangaiha, 7.1 ov), 2-18 (Lalremkima, 10.4 ov), 3-35 (Rajput, 14.3 ov), 4-36 (Vanlalruata, 15.6 ov), 5-70 (Lalrinsanga, 28.6 ov), 6-75 (Kohli, 31.4 ov), 7-78 (Sailo, 35.4 ov), 8-80 (Ralte, 36.2 ov), 9-90 (Lalbiakvela, 37.1 ov), 10-100 (Zorinliana, 42.2 ov)

Nagaland bowling Overs Mdns Runs Wkts Wides No-Balls Suyal 5 1 6 0 – Lochab 3 1 3 0 – Jonathan 3 0 14 1 – Kazi 7 2 12 2 – Rahman 10 0 28 1 – Lemtur 8.2 5 24 3 – IG Zhimomi 6 2 8 3 –

Nagaland innings Runs Balls 4s 6s R Jonathan (C) c Lalbiakvela b Zorinliana 9 6 2 – S Rupero not out 15 28 2 – P Sehrawat (WK) lbw b Zorinliana 26 8 2 3 N Lochab not out 49 35 8 1 HH Zhimomi did not bat AA Kazi did not bat PS Suyal did not bat IG Zhimomi did not bat TA Rahman did not bat IM Lemtur did not bat KB Pawan did not bat Extras 3 (3 w) Total 102/2 (12.5 overs) Fall of wickets: 1-10 (Jonathan, 1.2 ov), 2-42 (Sehrawat, 3.5 ov)

Mizoram bowling Overs Mdns Runs Wkts Wides No-Balls Kohli 3 0 19 0 – Zorinliana 3 0 21 2 – Lalrempuia 2 0 27 0 – Ralte 3 0 20 0 – Rajput 1 0 5 0 – Lalbiakvela 0.5 0 10 0 –

Mizoram Squad:

Gaurav Singh, Lalhmangaiha, Lalnun Tluanga, Marema, HM Ralte, K Vanlalruata (Captain), Saidingliana Sailo (Wicket Keeper), G Lalbiakvela, Lalnunkima Varte, Michael Lalremkima, C Lalrinsanga, Zorinliana, Akhil Rajput, Taruwar Kohli, Sinan Abdul Khadir, Lalrempuia, Varte Kima

Nagaland Squad:

Toni Chishi, Rongsen Jonathan (Captain), KB Pawan (Wicket Keeper), Abrar Kazi, Imliwati Lemtur, Nitesh Lochab, Ravi Maurya, Oren Ngullie, Sedezhalie Rupero, Paras Sehrawat, Pawan Suyal, Tahmeed Rahman, Shamwang Wangnao, Mughavi Wotsa, Hokaito Zhimomi, Inakato Zhimomi, Arun